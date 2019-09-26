أخبار مصر | برلماني: مصر تحولت إلى دولة رائدة إقليميًا في استخدام الغاز الطبيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر تحولت إلى دولة رائدة إقليميًا في استخدام الغاز الطبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تحولت إلى دولة رائدة إقليميًا في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل.

وأشار متولي إلى أن مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في السيارات والمركبات في مصر بدأ منذ منتصف التسعينيات إلا أنه ظهر بشكل أكثر قوة وثباتًا بعد النجاح الكبير في اكتشافات الغاز الأخيرة مثل حقل ظهر وتطوير تسهيلات إنتاجها في وقت قياسي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

كما أوضح النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وجود فارق في سعر الغاز عن البنزين، يوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود، ويوفر أيضًا للدولة في ظل وجود وفرة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أن الغاز الطبيعى يعد أفضل أنواع الوقود البديل، فيحول السيارة إلى سيارة صديقة للبيئة، حيث لا يحتوي العادم الناتج عن السيارة على عنصر الرصاص أو الكبريت، إضافة إلى أن الغاز الطبيعي أكثر أمانًا من البنزين حيث أنه خفيف الوزن وسريع الانتشار.

وأشار النائب البرلماني إلى ضرورة حث وكلاء السيارات على استيراد سيارات تعمل بالغاز الطبيعى لتشجيع المواطن على استخدامها، خاصة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية خلال العام الماضى بتحديد 35% نسبة تخفيض في الضريبة الجمركية على استيراد السيارات العاملة بالغاز.

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وأكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه على الدولة الاستفادة من التجربة الهندية والألمانية في تشجيع التحول للغاز الطبيعي كوقود للسيارات من خلال إجراءات محفزة مثل تخفيض مصروفات تجديد تراخيص السيارات العاملة بالغاز، ومنح سيارات الأجرة العاملة بالغاز الطبيعى في المطارات والموانئ أفضلية عن مثيلاتها العاملة بالبنزين، والتوسع في محطات التموين بالغاز، مشيرًا إلى أنها بلغت 187 محطة على مستوى المحافظات حتى الآن.

وأكدت وزارة البترول، أن صناعة الغاز الطبيعي تشهد تحولات إيجابية هائلة فى مصر خلال العامين الآخيرين مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي، والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيًا من إنتاجه، وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.

ولفتت الوزارة، إلى أن دعم الرئيس السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعي، ساهم بقوة فى الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية، لتنمية احتياطيات الغاز المصرية، خاصة فى ظل ماتشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات.

وأضافت الوزارة، أنها تركز على تنفيذ توجه الدولة الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من توافر الغاز الطبيعي واستغلاله اقتصاديًا بالشكل الأمثل في تنمية صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية المختلفة التى تشكل ركيزة أساسية فى زيادة الناتج القومى وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية غيرمسبوقة للمساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين ورفع مستوى المعيشة مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة الحالية هي العمل على زيادة مساهمة الطاقات البديلة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتي تمثل أحد العوامل الداعمة في هذا المجال.