أخبار مصر | اللواء عصام بركات: قواتنا المسلحة ستظل سندًا وظهرًا لأبناء شعبها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء عصام بركات: قواتنا المسلحة ستظل سندًا وظهرًا لأبناء شعبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ما يجري على الساحة الآن من تآمر وتزييف للواقع وبث الفتن والشائعات من وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي وغيره من أساليب حروب الجيل الرابع في تكرار مقيت ومحاولات يائسة من قبل قوى الشر والتآمر وأصحاب الأجندات المشبوهة ضد مصر.

وأضاف بركات، أن البعض صورت لهم أنفسهم المريضة هم ومن استأجروهم قادرون على إحداث الوقيعة بين الشعب وجيشه أو النيل من عزيمة المصريين وإرادتهم، وتناسوا في غفلة إن شعب مصر الذي حباه الله بالذكاء وحسن الإدراك وفرز الطيب من الخبيث أثبت في كل مرة قدرته علي مواجهة تلك الشراذم المجرمة وسحقها وعدم الانصياع لكل أنوع العواء الذي يمارسونه، ومهما حاولوا ستسير القافلة نحو المستقبل المشرق.

وشدد اللواء عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أن جيش مصر القوى الصلب كان وسيظل على مر التاريخ هو الدرع والضمان لاستقرار أمن الوطن والشعب وحائط الصد المنيع أمام المؤامرات والمتآمرين، وسند وظهر ليس لمصر وشعبها وإنما للعالم العربي، وحصنًا منيعًا ضد قوى الشر والإرهاب.

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من جانبها، قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن دور الدولة المصرية في إفشال مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة سيطرة تركيا على الإقليم العربي، ووقوف شعبها ضد جماعة الإخوان، مؤكدة أن الرئيس التركي أصاب بحالة من الحقد والعداء لمصر.

وأشارت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك انتهاكات فظيعة وصارخة يرتكبها النظام التركي بحق الشعب التركي كما أنه سبب مباشر في العديد من الحوادث الإرهابية بالمنطقة العربية، وشددت أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.

وأكدت النائبة البرلمانية، على أن لتركيا دورا مشبوها في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة، ويتحضن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، كما أنه يوفر الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها.