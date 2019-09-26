أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين نقابتي "الإدارية والحكومة" بمصر وبيلاروسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين نقابتي "الإدارية والحكومة" بمصر وبيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ممثلو العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية بمصر والعاملون بالحكومة والمؤسسات الأخرى بجمهورية بيلاروسيان على أهمية تعميق العلاقات العمالية، بما يعظم من أوجه التعاون القائم بين مصر وبيلاروسيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض المهيري الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مصر الآن، مشيرا إلى أن العمال حصلوا على العديد من المكاسب المشروعة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، منوهًا إلى المشروعات العملاقة التي وفرت العديد من فرص العمل وأدى ذلك إلى انخفاض كبير فى نسبة البطالة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التعاون النقابي المشترك بين النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفى الدولة، ووفد نقابة العاملين بالحكومة والمؤسسات الأخرى ببيلاروسيا الذى يزور مصر حاليا برئاسة سيرجي هوليافا رئيس النقابة.

وتنص الاتفاقية المشتركة التي يستمر العمل بها خمسة سنوات قادمة على:



• يسعى الجانبان للتعاون على أساس مبادئ المساواة والاستقلال والاحترام المتبادل لحقوق العمال ومصالحهم. • يسعى الجانبان للتعاون على أساس مبادئ المساواة والاستقلال والاحترام المتبادل لحقوق العمال ومصالحهم. • المبدأ الأساسي للاتفاقية هو تعزيز التعاون المتبادل فيما يتعلق بحماية الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية والاقتصادية لأعضاء كلا النقابتين. وحددت الأطراف أشكال التعاون الأساسية التالية: Advertisements