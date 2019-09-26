أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد طريق المطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد طريق المطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بالحديقة الواقعة أسفل كوبري المطار بطريق العروبة، والذي يعد من أهم وأشهر المحاور الرئيسية بالقاهرة نظرًا لمرور زوار القاهرة به ذهابًا وإيابًا.

وقامت أجهزة حي النزهة بتطوير الحديقة ورفع كفائتها وإضافة لمسة جمالية للطريق من طلاء أسفل جسم الكوبري ووضع بردورات تجميلية، مع تكثيف أعمال الانارة مع إنارة جسم الكوبري من أسفل وتزيين الأشجار بأفرع إنارة لإضائتها ليلًا، وإنشاء أحواض زهور وتهذيب وتقليم الأشجار والعناية بالمسطح الأخضر مع إضافة مقاعد جلوس للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة المحاور الرئيسية بها وإظهار القاهرة بالمظهر اللائق بها.

ورافق المحافظ في جولته ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، وعادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة، وعدد من قيادات المحافظة.

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وفي هذا الصدد، افتتحت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، 15 مركز تكنولوجي بأحياء العاصمة بتكلفة 30 مليون جنيه، كمرحلة أولية لتسهيل حصول المواطنين على خدمات بشكل تقني.

وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذا المشروع يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة، وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وصولا الى رضاء المواطنين.

وضمت المرحلة الأولى، 15 مركز بأحياء العاصمة منها 9 مراكز جديدة بأحياء (الزيتون، وغرب القاهرة، ووسط القاهرة، والبساتين، والخليفة، والسيدة زينب، والمعصرة، ومصر القديمة، وغرب مدينة نصر) و6 مراكز تم إعادة تطويرها ورفع كفاءتها وربطها مركزيا بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية والمحافظة وإمدادها بأحدث الأجهزة التكنولوجية بأحياء (الزاوية الحمراء، والمطرية، وباب الشعرية، والمعادي، والسلام أول، ومصر الجديدة).

وأكد "عبد العال" أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

