أخبار مصر | زاهي حواس يكشف لـ"الخليج 365" مغامرات عمرها 50 عامًا في "أسرار مصر" (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاهي حواس يكشف لـ"الخليج 365" مغامرات عمرها 50 عامًا في "أسرار مصر" (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق مساء أمس، بفندق الريتز كارلتون، حفل توقيع كتاب الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق وعالم المصريات المعروف "أسرار مصر".

وحول مردوده على الحركة السياحية، ومحتواه من مغامراته على مدى 50 عامًا، أجرت "الخليج 365" حوارًا مع العالم المصري وهذا نصه:



ما هي الصعوبات التي واجهتك لإنهاء هذا الكتاب؟



لا توجد صعوبات تذكر فالكتاب خلاصة وعصارة مسيرة مهنية، حيث فيه أسرد كيف أن مصر تزخر بالمعالم الأثرية التي لا يعرفها سائحي العالم، والذين اعتادوا على برامج ثابتة مما يجعل السائح لا يكرر الزيارة لمصر. لا توجد صعوبات تذكر فالكتاب خلاصة وعصارة مسيرة مهنية، حيث فيه أسرد كيف أن مصر تزخر بالمعالم الأثرية التي لا يعرفها سائحي العالم، والذين اعتادوا على برامج ثابتة مما يجعل السائح لا يكرر الزيارة لمصر. ما هو المحتوى الذي يقدمه الكتاب للقارئ؟



الكتاب مكون من عشر فصول، وهو مليء بالأسرار والذكريات والمغامرات مع الآثارن والتي خضتها خلال 50 عامًا من العمل الأثري علي مدار حياتي المهنية، والكتاب يأخذ القارئ في رحلة إلي مصر عبر العصور، من وادي حيتان في الفيوم إلي وادي الملوك بالأقصر، إلي شوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا. الكتاب مكون من عشر فصول، وهو مليء بالأسرار والذكريات والمغامرات مع الآثارن والتي خضتها خلال 50 عامًا من العمل الأثري علي مدار حياتي المهنية، والكتاب يأخذ القارئ في رحلة إلي مصر عبر العصور، من وادي حيتان في الفيوم إلي وادي الملوك بالأقصر، إلي شوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا. كيف سيدفع الكتاب السائح لزيارة مصر عدة مرات متتالية؟



الكتاب به 11 جولة مختلفة أو نستطيع أن نقول إحدى عشر برنامجًا سياحيًا مختلفًا يجعل السائح يكرر زيارته لمصر أكثر من مرة ليحصل في كل واحدة منها على ما لم يره في التي قبلها، مما يجعله يكرر الزيارة أكثر من مرة. الكتاب به 11 جولة مختلفة أو نستطيع أن نقول إحدى عشر برنامجًا سياحيًا مختلفًا يجعل السائح يكرر زيارته لمصر أكثر من مرة ليحصل في كل واحدة منها على ما لم يره في التي قبلها، مما يجعله يكرر الزيارة أكثر من مرة. هل جولات الكتاب مشوقة للسائح أم أنها وجبات متكاملة تجعله غير راغب في الزيارة؟

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الكتاب اعتمد على التشويق وليس المعلومات الجافة الجامدة، مع الاعتماد على الصور الملونة ذات الجودة العالية، وإعطاء جزء من المعلومة لكي يغري السائح بالقدوم للحصول على كاملها في مصر، وهو ما نسعى إليه دائمًا، حيث أن الترويج السياحي هو شغلنا الشاغل في هذه المرحلة من بناء الدولة. هل الكتاب يمثل وجبة ثقافية للسائح أو يمثل دعاية لمصر؟



كتاب عن الآثار المصرية في أي عصر من العصور، سيكون دعاية لمصر، وكتاب "أسرار مصر" يتحدث عن آثار مصر عبر العصور حيث لم يكتف بالعصر المصري القديم فقط بل تحدث عن مصر حتى العصور الحديثة مرورًا بالفترات الرومانية والقبطية والعصر الإسلامي، وهذا يعتبر خير دعاية لمصر والحكم في النهاية للقارئ. كتاب عن الآثار المصرية في أي عصر من العصور، سيكون دعاية لمصر، وكتاب "أسرار مصر" يتحدث عن آثار مصر عبر العصور حيث لم يكتف بالعصر المصري القديم فقط بل تحدث عن مصر حتى العصور الحديثة مرورًا بالفترات الرومانية والقبطية والعصر الإسلامي، وهذا يعتبر خير دعاية لمصر والحكم في النهاية للقارئ. هل الاكتشافات الأثرية الحديثة شاركت في الجولات التي احتواها الكتاب؟



وزارة الأثار بقيادة الوزير الدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، بذلا مجهودًا ملموسًا في مصر وخارجها في الكشف عن العديد من كنوز مصر مما جعل هناك سيولة في طرح أماكن سياحية جديدة واقتراح أماكن مبتكرة للزيارة. وزارة الأثار بقيادة الوزير الدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، بذلا مجهودًا ملموسًا في مصر وخارجها في الكشف عن العديد من كنوز مصر مما جعل هناك سيولة في طرح أماكن سياحية جديدة واقتراح أماكن مبتكرة للزيارة. المشروعات الأثرية في الوقت الحالي هل لها دور في الترويج السياحي؟



المشروع الأثري قد يكون أهم من الكشف أحيانًا، فتطوير الموقع الأثري يجعل الزيارة أسهل، فالسائح يريد مكان للاستراحة، فيه كل المقومات الضرورية، فمشروعات مثل تطوير صان الحجر أو تطوير جبانة العساسيف، أو خفض المنسوب الذي تم في كوم الشقافة أو غيرها من الأماكن، يؤهل هذه المزارت لأن توضع على الخريطة السياحية، مما سيجعل الترويج للسياحة يتم بشكل أسهل بكثير من ذي قبل، وأكد أن كتاب "أسرار مصر" تحدث عن معظم الاكتشافات والترميمات والإنجازات في قطاع الآثار خصيصًا في الآونة الأخيرة. المشروع الأثري قد يكون أهم من الكشف أحيانًا، فتطوير الموقع الأثري يجعل الزيارة أسهل، فالسائح يريد مكان للاستراحة، فيه كل المقومات الضرورية، فمشروعات مثل تطوير صان الحجر أو تطوير جبانة العساسيف، أو خفض المنسوب الذي تم في كوم الشقافة أو غيرها من الأماكن، يؤهل هذه المزارت لأن توضع على الخريطة السياحية، مما سيجعل الترويج للسياحة يتم بشكل أسهل بكثير من ذي قبل، وأكد أن كتاب "أسرار مصر" تحدث عن معظم الاكتشافات والترميمات والإنجازات في قطاع الآثار خصيصًا في الآونة الأخيرة. المتاحف الكبرى مثل المتحف المصري الكبير أو متحف الحضارة هل سيمثلان ترويجًا سياحيًا؟