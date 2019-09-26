أخبار مصر | وزير الاتصالات يفتتح قمة تيكني بمكتبة الإسكندرية ٢٨ سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاتصالات يفتتح قمة تيكني بمكتبة الإسكندرية ٢٨ سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدورة الخامسة لقمة تيكني "TECHNE SUMMIT" والتي تقام في الفترة من 28 - 30 سبتمبر الجاري، وتستضيفها مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية وبمشاركة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وايتيدا، والاتحاد العام للغرف التجارية الشعبة العـامة للاقتصـاد الرقمـي والتكنولوجيـا، والدكتور سيريل چان نون سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، و يان تيسليف سفير دولة السويد بالقاهرة.

وتركز قمة تيكني علي صناعات متعددة ومجال الاستثمار وريادة الاعمال علي وجه الخصوص، حيث يهدف الي التاثير في مختلف المجالات ومجتمعات اصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها علي كل صناعة، وتأتي قمة هذا العام برعاية الوكالة الألمانية (GIZ)، ومؤسسة هيفوس الدولية (HIVOS)، وشركة أكسا (AXA)، وشركة إنرشيا للإنشاءات (INERTIA CONSTRUCTION)، وصندوق سند لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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وتشهد الدورة الخامسة من القمة هذا العام تدشين اولي شبكات الاستثمار الملائكي المخصص لمنطقة البحر المتوسط والتي تجمع بدورها عدد كبير من شبكات ومجموعات الاستثمار الملائكي والتمويلات علاوة علي وجود مستثمرين ملائكين من جميع ارجاء المنطقة حيث عقدت اولي الحلقات النقاشية لـ MED ANGELS في الرابع من مايو ضمن فعاليات قمة تيكني في مدينة دوبروفنيك الكرواتية.

وستناقش القمة على مدار أيام إنعقادها الثلاث 7 محاور رئيسية تغطي أحدث جوانب التكنولوجيا وربطها بالمجتمع وقضايا التنمية، وسيشهد كل محور عددًا من من الأنشطة تشمل موائد الحوار وحلقات نقاش، وعدد من ورش العمل، بالإضافة لإقامة 6 مسابقات على مدار الأيام الثلاثة للقمة بجوائز قيمة تتراوح بين مائة ألف دولار ومليون دولار، ومن بينهم مسابقة كأس العالم لرواد الأعمال، والتي سيتم تصعيد الفائز خلال القمة للمشاركة في التصفيات النهائية بوادي السيليكون.