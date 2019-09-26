أخبار مصر | محافظ الجيزة يحذر شركات الجمع السكني بالتعاقد مع هذه الفئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يحذر شركات الجمع السكني بالتعاقد مع هذه الفئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مدينة الجيزة ومدير مديرية الطرق، بإعداد خطة عاجلة تتضمن حصر بكافة الشوارع بالأحياء والمراكز والمدن، التي تحتاج إلى الرصف ولم يتم إدارجها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك حتى يتم دراسة إمكانية إدراجها ضمن خطط الرصف المستقبلية القادمة وذلك في إطار حرص الدولة وإهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالبنية التحية بكافة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد على أن يصنف الحصر على ثلاث مراحل كأولوية أولى وثانية وثالثة، على حسب حالة كل شارع وأهميتة للمواطنين، وذلك بعد التنسيق مع شركات المرافق للتأكد من عدم إدرجها ضمن مشاريع المرافق خلال الفترة القادمة.

وأشار المحافظ بأنه جاري تطوير ورصف شارع كعابيش بطول 1،2 كم وشارع المنشية بطول 2كم، وذلك بعد توسعتهم وإزالة كافة الإشعالات وتعديات المحلات من علي خطوط التنظيم وتطوير شبكة الإنارة وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة، وذلك ضمن خطة المحافظة في النهوض بمستوي الطرق والمحاور المرورية الرئيسية وإنشاء محاور مرورية طولية وعرضية لمواجهة التكدس المرورى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية بنطاق حي الهرم وبولاق الدكرور، حيث تفقد خلالها حالة النظافة والإشغالات والرصف، موجهًا رئيس حي الهرم بالتأكيد على مقاول الرصف بسرعة الإنتهاء من الاعمال بالشوارع وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية.

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كما وجه مدير مديرية الطرق بالتنبيه على شركة الرصف المسئولة عن شارع ترعة عبد العال، بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف بالشارع لما له من أهمية لمواطنى بولاق الدكرور.

وخلال الجوله قرر المحافظ مجازاة مسئول النظافة بحي الهرم لتدني مستوي النظافة، موجهًا رئيس الهيئة النظافة بالإنتهاء من رفع كافة مخلفات القمامة والرتش الموجودة أسفل الطريق الدائري، بالإضافة إلى تجريد طريق المنشية ورفع ناتج التجريد.

وشدد على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بالمتابعة الجادة لشركات الجمع المنزلي، والتأكد من قيامهم برفع جميع مخلفات القمامة والتراكمات بحد أقصي الساعة الثامنة صباحًا وتوقيع غرامات مضاعفة علي الشركات المتقاعسة في أداء الأعمال المكلفة بها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والاستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء الهرم وبولاق الدكرور والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.