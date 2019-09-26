أخبار مصر | مركز الطب الطبيعي للقوات المسلحة بالعجوزة يستضيف خبيرا ألمانيا في جراحة العمود الفقري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الطب الطبيعي للقوات المسلحة بالعجوزة يستضيف خبيرا ألمانيا في جراحة العمود الفقري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف مركز جراحات العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الخبير الألماني الدكتور كريستوف ميهرن، رئيس قسم جراحة العمود الفقرى بمركز شون كلينيك ميونيخ بالمانيا وذلك خلال الفترة من 17 حتى 25 أكتوبر المقبل.
ومن المنتظر أن يقوم الخبير الألماني بمناظرة حالات جراحات العمود الفقري وإجراء عدد من الجراحات اللازمة.
ويتم مناظرة الحالات بالمركز من العسكريين والمدنيين بواسطة اللجنة التحضيرية بدءًا من السبت، الموافق المقبل.
ويتم مناظرة الحالات بالمركز من العسكريين والمدنيين بواسطة اللجنة التحضيرية بدءًا من السبت، الموافق المقبل.