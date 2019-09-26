أخبار مصر | مركز الطب الطبيعي للقوات المسلحة بالعجوزة يستضيف خبيرا ألمانيا في جراحة العمود الفقري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الطب الطبيعي للقوات المسلحة بالعجوزة يستضيف خبيرا ألمانيا في جراحة العمود الفقري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن المنتظر أن يقوم الخبير الألماني بمناظرة حالات جراحات العمود الفقري وإجراء عدد من الجراحات اللازمة. ويتم مناظرة الحالات بالمركز من العسكريين والمدنيين بواسطة اللجنة التحضيرية بدءًا من السبت، الموافق المقبل.



يستضيف مركز جراحات العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الخبير الألماني الدكتور كريستوف ميهرن، رئيس قسم جراحة العمود الفقرى بمركز شون كلينيك ميونيخ بالمانيا وذلك خلال الفترة من 17 حتى 25 أكتوبر المقبل.