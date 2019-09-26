أخبار مصر | وزيرة الهجرة تلتقي ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري

في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي

وتناولت المحاضرة العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات، كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والأستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر.

وتطرقت وزيرة الهجرة خلال الحوار إلى الجهود المبذولة للتواصل مع الجيل الثانى والثالث لأبناء المصريين بالخارج وحمايتهم من أى أفكار دخيلة، وإطلاق مبادرات تؤصل الهوية مثل " أتكلم مصرى "، ودور وزارة الهجرة فى الإهتمام بالمصريين فى الخارج، وخاصة الشباب باعتبارهم شركاء فى صناعة مستقبل الوطن، والسعى لتلبية الطلبات المشروعة للمواطنين بالخارج، وربط الخبراء فى مختلف المجالات التنموية فى خطة الحكومة 2030 من خلال سلسلة مؤتمرات " مصر تستطيع".

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها لجهود الوزارة ونشر الوعى الفكرى والثقافى للعسكريين وحرصها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج من يمثل مصر بصورة مشرفة، مؤكدة على أهمية دور المرأة المهاجرة فى الخارج وكذا زوجات الملحقين الذين يعدون خير ممثل للوطن وإنعكاس للعصر الذهبى الذى تحياه المرأة بتولى العديد من المناصب الرسمية بالدولة والثقة التى توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية.

