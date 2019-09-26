أخبار مصر | "سعفان": بدء تلقي طلبات راغبي التدريب في القرى بالوحدات المتنقلة ضمن "حياة كريمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان": بدء تلقي طلبات راغبي التدريب في القرى بالوحدات المتنقلة ضمن "حياة كريمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعد الأسر المحتاجة، تبدأ اليوم الخميس، مديريات القوى العاملة بمحافظات الفيوم، والوادي الجديد، وسوهاج، والدقهلية، بتلقى طلبات راغبي التدريب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، والتركيبات الكهربائية، بوحدات التدريب المتنقلة، والتى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان الأسبوع الجاري، كمرحلة أولى من مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وقال "سعفان": على راغبي التدريب التوجه الى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة، أو مقر الوحدة المتنقلة بالقرى والتي تتواجد في: قرية العدوة مركز الفيوم، قرية شها مركز المنصورة، مركز الخارجة ناصر الثورة بالوادى الجديد، وبني حميل – مركز البليانا محافظة سوهاج، لتسجيل بياناتهم في الدورات التدريبية.

وتسهيلا على الشباب الراغب في التقدم للالتحاق بالدورات التدريبية، الدخول على اللينك الخاص بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة http:www.manpower.gov.egTrainingInUnits.html

وأشار الوزير إلى أنه سيتم التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل (150) ساعة للدورة الواحدة، ومهنتى السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة اسبوعين بمعدل( 60) ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل سنه عن 18 سنة.

وأَضاف انه قبل كل دورة تدريبية سيقوم مختصون من الوزارة والمديرية بإجراء اختبارات التوجيه المهني، وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين، فضلا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية، كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعهدت في عيد العمال الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون 2019 عاما للتدريب المهني، مشيرا إلي أنه يجري الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزا ثابتا بالمديريات، للتدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.