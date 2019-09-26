أخبار مصر | فرج عامر: المصريون أفشلوا أكاذيب وسموم سوشيال ميديا الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: المصريون أفشلوا أكاذيب وسموم سوشيال ميديا الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الشعب المصرى العظيم أعطى درسًا فى الوطنية وحب الوطن والانتماء لمصر عندما أعلن رفضه وبشكل قاطع لجميع الاتهامات والانتقادات المُوجهة للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة باسم بعض الأشخاص والكيانات الوهمية والضعيفة التى لا وجود حقيقى لها فى الشارع السياسى.

وأضاف فرج عامر، أن جميع الانتقادات والسموم والأكاذيب الموجهة من منصات السويشال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة الارهابية ضد الدولة المصرية وقيادتها والقوات المسلحة المصرية الباسلة لا أساس لها على أرض الواقع ونجح المصريون فى إفشالها وكشف أكاذيبها امام العالم أجمع.

واعتبر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ماتم خلال الأيام الماضية من محاولات فاشلة لهز ثقة المصريين كانت له نتائج ايجابية مبهرة وغير مسبوقة فى تاريخ العالم، مُؤكدًا أنه فى مقدمة هذه النتائج النجاح الكبير الذى حققه المصريون فى كشف وتعرية أكاذيب وإشاعات جماعة الاخوان الارهابية أمام العالم أجمع، مُعتبرًا ما حدث بأنه استفتاء جديد وغير مسبوق فى تاريخ الانظمة السياسية بالعالم كله على الشعبية الكبيرة والكاسحة التى يحظى بها الرئيس السيسى من جميع المصريين داخل مصر وخارجها بل ومن الشعوب العربية والافريقية وشعوب العالم كله وقد تجلى ذلك الامر خلال مشاركة الرئيس السيسى فى اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نيويورك مع سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها بهدف المساعدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا دعم أولويات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 74.

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ومن جانبه؛ أعرب سكرتير عام الأمم المتحدة عن تقدير منظمة الأمم المتحدة لمسيرة التعاون الطويلة والمثمرة مع مصر، مشيدًا بجهود مصر أثناء رئاستها هذا العام للاتحاد الأفريقي، ودورها البناء في تعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية، ودفع جهود التكامل القاري والتنمية المستدامة من خلال إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، ومن بينها جهود مكافحة الإرهاب، في ضوء الجهود المصرية للتصدي للإرهاب على مختلف المستويات وبشكل شامل، وأهمية ترسيخ التعاون القائم مع الأمم المتحدة في هذا المجال.

كما بحث الجانبان جهود إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس دعم مصر لكافة الجهود الدولية لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يفضي لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك الحل الأساسي لتوفير الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل لاستقرار ووحدة ليبيا وجيشها الوطني، مؤكدًا سيادته ضرورة وضع مصلحة الشعب الليبي الشقيق قبل أي اعتبار وأن تراعي الحلول السياسية توفير الاستقرار والأمن للشعب الليبي، والقضاء على الإرهاب على نحو تام، بما يمهد الطريق أمام فتح آفاق جديدة للتنمية في ليبيا.

