مصر | بـ 40 مليون جنيه.. مكافحة المخدرات تسقط أكبر عصابة لترويج المخدرات

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ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق آخر ألقت قوات مباحث السلام، القبض على أكبر بائع ومروج للهيروين بالسلام، وتلقت مباحث قسم السلام أول، بلاغًا يفيد بقيام المدعو " أ.م.ع" 43 عام، بالاتجار الغير مشروع في المواد المخدرة، وبعد تحريات المباحث، تبين صحة البلاغ المذكور، وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة المقدم أحمد الطحاوي، وبعد مداهمة منزله، تم القبض عليه والعثور بحوزته على كمية كيلو ونصف من الهيروين، وبعض المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.