مصر | بـ 40 مليون جنيه.. مكافحة المخدرات تسقط أكبر عصابة لترويج المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ 40 مليون جنيه.. مكافحة المخدرات تسقط أكبر عصابة لترويج المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابي ضم 4 متهمين) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالي (40 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وفي سياق آخر ألقت قوات مباحث السلام، القبض على أكبر بائع ومروج للهيروين بالسلام، وتلقت مباحث قسم السلام أول، بلاغًا يفيد بقيام المدعو " أ.م.ع" 43 عام، بالاتجار الغير مشروع في المواد المخدرة، وبعد تحريات المباحث، تبين صحة البلاغ المذكور، وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة المقدم أحمد الطحاوي، وبعد مداهمة منزله، تم القبض عليه والعثور بحوزته على كمية كيلو ونصف من الهيروين، وبعض المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.

