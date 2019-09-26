مصر | لاتجارهم في العملة.. القبض على 3 أشخاص بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاتجارهم في العملة.. القبض على 3 أشخاص بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة أشخاص بالدقهلية لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت تحريات ومعلومات لضباط فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (مالك شركة صرافة كائن مقرها بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية - ملغى ترخيصها لمخالفتها القواعد المنظمة لنشاطها - سبق اتهامه في قضيتي اتجار في النقد ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من مقر شركته المشار إليها مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم توجيه مأمورية استهدفت مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم وبصحبته ( نجله - وعامل بالشركة)، وبتفتيش مقر الشركة عثر على مبالغ مالية عملات مختلفة (محلية – أجنبية)، عدد ( 17) إيصال إيداع بأحد البنوك بالدولار الأمريكى فى غضون عام 2019 بأسماء أشخاص مختلفة بلغت قيمة مجموعها ( 659000 " ستمائة وتسعة وخمسون ألف دولار أمريكي").

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بنشاطهم غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.