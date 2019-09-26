مصر | "جثة على الطريق".. عاطلان يقتلان عاملا بـ"السكين" بالبحيرة.. و"خناقة قديمة" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جثة على الطريق".. عاطلان يقتلان عاملا بـ"السكين" بالبحيرة.. و"خناقة قديمة" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة (عامل - سن 16 - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير ) بإحدى الطرق بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، مصاب بجروح طعنية بالبطن والظهر، وما قرره والده بخروج نجله من مسكنهما وعدم عودته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي البحيرة توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة ( شخصين- مقيمان بذات الناحية ).

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن البحيرة، وجه بسرعة ضبط مرتكبي الجريمة، وتم إعداد مأمورية مكبرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقر أحدهما برغبته في الانتقام من المجني عليه وأهليته لقيام عمه بالتعدي بالضرب على شقيقه فعقد العزم على التخلص من المجني عليه بإعداد سكين وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهم الثاني وقاما باستدراجه بدراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك المتهم الآخر بزعم التنزه.

وحال وصولهم لمكان الواقعة تعدى عليه الأول بالسكين فأودى بحياته وألقيا بجثته بمكان العثور وأضاف الآخر بإصابته بجرح قطعي باليد اليسرى حال تعدي الأول على المجني عليه وقيامه بشل حركته لمنعه من المقاومة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.