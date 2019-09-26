مصر | القبض على شقيقين هاربين من حكم بالإعدام في القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شقيقين هاربين من حكم بالإعدام في القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام من ضبط شقيقين محكوم عليهما بالإعدام في قضية قتل عمد بالقليوبية.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة شرق الدلتا تردد ( شقيقين - مُقيمين بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية - محكوم عليهما بالإعدام في قضية قتل عمد ) على دائرة مركز شرطة كفر شكر بنطاق أمن القليوبية.

وعلى الفور تم استهدافهما من خلال إعداد العديد من الأكمنة والتي أسفر إحداها عن ضبطهما بطريق (القاهرة-المنصورة) دائرة مركز شرطة كفرشكر بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر قامت حملة مرورية مكبرة من إدارة مرور الشرقية، بشن حملات على الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص 70 حالة علي مدار 3 أيام متواصلة، تبين قيام 7 حالات منهم بتعاطي المواد المخدرة، وتم التحفظ عليهم، وتحرر المحاضر لهم وإخطار النيابات المختصة.

وشنت الإدارة عدة حملات أشرف عليها العميد رضا فوزي، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع العقيد هيثم تهامي، رئيس مباحث مرور الشرقية، وشارك فيها ضباط إدارة المرور بمختلف مراكز المحافظة، بتوجيهات من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية لـ70 سائقا تبين إيجابية 7 منهم بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم التحفظ عليهم طبقا للقانون الجديد، والذي يقضي بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.