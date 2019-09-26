شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبرا عايدة» تعود إلى الأقصر بعد عقدين من الغياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّفت اللجنة العليا لتنظيم حفل أوبرا عايدة، بعد موافقة لجنة المهرجانات التابعة لوزارة الثقافة، وموافقة المجلس الأعلى للآثار، محمد عثمان سليمان، برئاسة اللجنة المنظمة لأوبرا عايدة بالأقصر، والمقرر انطلاق فعالياتها من يوم 26- 28 أكتوبر المقبل في معبدالدير البحري «حتشبسوت»، غربي الأقصر.

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وتعود أوبرا عايدة إلى الأقصر بعد غياب أكثر من عقدين غاب معها أيضا السائحين العاشقين لفن الأوبرا، وهو ما جعل الإقبال كبير جدًا على حجز التذاكر التي تم طرحها حول العالم من خلال البيع الالكتروني، كما أن انطلاق الفعالية في أكتوبر المقبل خلال الموسم الشتوي كان له أثر كبير في زيادة الطلب على الأقصر وأسوان.

وقال محمد عثمان، رئيس اللجنة المنظمة لحفل أوبرا عايدة، إن التفويض هو بمثابة تكليف لعمل وطني يدعم القطاع السياحي في مصر بشكل عام وسياحة الصعيد بشكل خاص، مؤكدًا أن عودة الأوبرا للأقصر مؤشر على الدور الذي تلعبه القوى الناعمة في تدعيم السياحة المستدامة وضرورة استغلال ذلك الزخم الفني والثقافي، الذي يعبر عن حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر في التأكيد على الصورة الذهنية الجديدة للمقصد السياحي المصري.

وتعهد «عثمان» أن يخرج حفل أوبرا عايدة في أبهي صورة له، مؤكدًا على أن العمل يدار بمنطق فريق العمل الجماعي، والتكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لافتا إلى أن نجاح أوبرا عايدة هو نجاح يحسب لمصر، ويعني مزيد من تدفق الحركة السياحية، وجذب شريحة مهمة من السياحة ذات مستوى إنفاق مرتفع.