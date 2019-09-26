شكرا لقرائتكم خبر عن أول حلقة نقاشية استعدادًا لإطلاق اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة المهن الزراعية حلقة نقاشية حول تأسيس اتحاد الزراعيين الأفارقة، الاثنين المقبل، بحضور ممثلي سفارات الدول الأفريقية لدى جمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكبار المهتمين بالقطاع الزراعي بمصر، وبرعاية مجموعة شركات شوري لتنمية الموارد الزراعية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، إن الاتحاد يهدف إلى تحقيق تعاون وتكامل زراعي بين الدول الأفريقية، والاستفادة من الطاقات والإمكانيات الزراعية الموجودة في كل دولة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتنشيط عمليات التبادل التجاري بين دول القارة، مما ينعكس بصورة إيجابية على الناتج المحلي لكافة دول القارة.

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وأضاف نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية، الخميس، أن دول الجنوب الشرقي والجنوب الأفريقي تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها، مما يشكل فرص عظيمة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة الخضراء التي تزخر بها دول القارة.

وأوضح أنه من المنظر أن يقوم الاتحاد بدور فعال في تطوير قطاع الزراعة في أفريقيا، حيث سيكون بمثابة حاضنة أعمال لكافة الفئات العاملة بقطاع الزراعة على مستوى القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة تخصيص مقر دائم للاتحاد، كمساهمة من جمهورية مصر العربية، لتيسير مهامه، كما تتكفل نقابة الزراعيين بالسكرتارية الخاصة بالاتحاد على أن تكون الجمعيات التطوعية الزراعية والتعاونية، وكذلك جمعيات المرأة والشباب بمثابة ركيزة وسند لعمل المهندسين والخبراء الزراعيين والقطاع الخاص.

وأكد نقيب الزراعيين أن المَجال الزراعي يعد واحدًا من أبرز مجالات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، وأن مصر تعمل على تشكيل تحالفات زراعية مع العديد من الدول في أفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة بعض المقترحات التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الزراعية بين دول القارة الأفريقية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها من خلال اتحاد الزراعيين الأفارقة.