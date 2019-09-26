شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يرجب بالاتفاق مع شركة يونانية لزراعة 10 آلاف فدان برتقال بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم نيكولاس جريفس، مدير عام شركة «أورانج بى جلوبال»، اليونانية المتخصصة في زراعة البرتقال والصناعات الغذائية المرتبطة به، بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

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وخلال الاجتماع أعرب مدير عام شركة «أورانج بى جلوبال» عن سعادته بتوقيع اتفاق مع محافظة الوادى الجديد لتوفير ١٠ آلاف فدان لزراعة البرتقال، وإنشاء مجمع متكامل في مجالات التصنيع الغذائى المرتبطة بالبرتقال، وتصدير المنتجات لأسواق دول العالم، مضيفا أن الشركة تعد أول مستثمر أجنبى في المجال الزراعى في الوادى الجديد.

وأشاد مدير عام الشركة بما لمسه من تعاون وتسهيلات جادة من جانب المسؤولين بوزارة التموين ومحافظة الوادى الجديد، مما أسهم في تسريع الاتفاق حول كافة الجوانب الفنية والقانونية في وقت قصير. كما أكد أنهم يتطلعون لتوقيع اتفاق مماثل في القريب العاجل مع محافظة البحيرة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة أورانج لزراعة ١٠ آلاف فدان، معرباً عن تطلعه لأن يمثل ذلك بداية لتوسعات مستقبلية للشركة، وشركات عالمية أخرى في مجال الاستثمار الزراعى، موجهاً بقيام محافظة الوادى الجديد وكل الجهات المعنية بالاستمرار في توفير كافة المرافق اللازمة للمشروع، حتى يتسنى للشركة سرعة بدء العمل في مراحل التنفيذ في أقرب وقت ممكن.