شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تنفذ تدريبًا جديدًا لأول مرة عن التحول الرقمي للعاملين بالمحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مركز التنمية المحلية بسقارة، مطلع الأسبوع المقبل، تنفيذ حقيبة تدريبية جديدة لأول مرة عن أساسيات التحول الرقمى للعاملين بالمحليات، وذلك للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبار تحديد مستوى التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ هذا الأسلوب في الخدمات لأهميته الشديدة في تحسين أداء العمل الحكومى، بما يحقق آمال وطموحات المواطنين بالخدمات المقدمة إليهم.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الخميس، إن الدورة تستهدف رفع كفاءة العاملين في مجال التحول الرقمى حتى يتواكب ادائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجى، مما يساهم في تحقيق الرضا العام من خلال تحسين الخدمة التي يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمنى والفنى والمالى والأخلاقى والتأكد من حسن المعاملات والقضاء على الفساد بالمحليات.

Advertisements

وأضاف أن المركز سينظم ايضاً حقيبة تدريبية جديدة لتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية والمكاتب الخلفية بها في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل، مؤكداً أهمية الارتقاء بأداء العاملين بالمراكز التكنولوجية ورفع قدراتهم ومهاراتهم على وضع الخطط وتنفيذها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن مركز سقارة سينظم أيضا خلال الاسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم وسكرتيري مجالس المدن والاحياء في مجال إدارة الأزمات، إضافة إلى استكمال دورة اللغة الانجليزية التي بدأت الاسبوع الحالى، مؤكداً ان الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تضمن التدريب للعاملين بالمحليات بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية والنزول لأقل مستوى جغرافى وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله.

وأضاف شعراوى أن الوزارة بدأت عصرا جديدا من تأهيل وتدريب الكوادر في المحليات وقادة المستقبل، والاهتمام ايضاً ببناء وتأهيل وتدريب صف قيادي ثاني في المحليات مما يساهم في الدفع بالشباب وتمكينهم من تنفيذ خطط التنمية على المستوى المحلي والاتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، موضحاً أن دورات الاسبوع المقبل يستفيد منها 175 متدرب من جميع المحافظات.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بتخريج دفعات 3 دورات تدريبية هي تنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التخطيط والرقابة والمتابعة وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات، وهى حقيبة تدريبية جديدة نفذها مركز سقارة للمرة الأولى.