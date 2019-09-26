شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع «بومبارديه» العالمية توريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 77 آخرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفد شركة بومبارديه العالمية، لبحث التعاون في مجال السكك الحديدية، بحضور رئيس وقيادات السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.
في بداية اللقاء أعرب وفد بومبارديه عن رغبته التعاون مع هيئة السكك الحديدية في تصنيع وتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 37 جرار هنشل و40 جرار ايدترانس تعمل ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد.
وأكد وزير النقل ضرورة أن يتضمن العرض النهائي من بومبارديه أسعار تنافسية متميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر، وتدريب الفنيين المصريين بالإضافة إلى عقود صيانة للجرارات وجدول زمني مقترح لهذا التعاون المشترك، مشيرا إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية لتدعيم مرفق السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتوطين صناعة النقل في مصر، لافتا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لتدعيم أسطول الجر بالهيئة من خلال التعاقد على شراء 250 جرارًا جديدًا وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة.
وأوضح الوزير أنه بالتوازي مع تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد يتم تطوير كافة الورش، وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات على أن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين.
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