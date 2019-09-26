شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» للمواطنين: حافظوا على النظام العام.. سنتصدى لأى محاولة لزعزعة الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين، الالتزام بما تفرضه قواعد الحفاظ على النظام العام والقانون. وذكرت وزارة الداخلية، أنها ستتصدى لأية محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم.

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