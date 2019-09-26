شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لــ«تطبيق جامعة المنيا» على الهاتف المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، الخميس، عن بدء التشغيل التجريبي لتطبيق الجامعة على الهاتف المحمول، الذي يتضمن جميع المعلومات والخدمات للطالب، وولي الأمر، وجميع منتسبي الجامعة من خلال واجهة التطبيق البسيطة والسهلة الاستخدام على الهاتف الذكي.

وأشار إلى أن التطبيق يرتبط بجميع أنظمة الجامعة الإلكترونية سواءً بشئون الطلاب من حيث تسجيل المقررات الإلكترونية ورغبات التنسيق الداخلي، وجداول الامتحانات والمحاضرات، والنتائج والرسوم الدراسية والدفع الإلكتروني، أو بيانات كليات الجامعة وأقسامها وبرامجها الجديدة ومنشآت الجامعة ومؤسساتها، وكذلك الارتباط ببوابة الوافدين ونظام التقدم والقبول بالمدن الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا بحضور اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ومديري مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس.

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ومن جانبه أكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بدور الجامعة والتي تعتبر شريكاً أساسياً للتنمية بكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة، إضافة لكونها وسيلة لتحقيق التنمية والتطوير والتوعية في المحافظة من خلال الاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية، ومشاركتها في تقديم خدماتها للمحافظة سواء خلال أعمال التجميل أو إطلاقها لقوافلها البيئية المتكاملة للقرى الأشد احتياجاً.

كما نوه رئيس الجامعة إلى أنه استمرارًا لتنمية العلاقات وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺒﺎدل العلمي واﻟﺜﻘﺎﻓي بين مدينة المنيا،ومدينة هيلدسهايم بألمانيا، التي ربطت الشعبين على مدار الأربعين عام الماضية، وتجلى ذلك في المشاركة في تمويل وإنشاء المتحف الآتوني بمدينة المنيا، إضافة إلى التبادل الطلابي والمنح العلمية للباحثين، تعكف كلية الفنون الجميلة على تنفيذ رمز تذكاري يُعبر عن هذه المؤاخاة، ويجمع شعار مدينة هيلدسهايم، ومدينة المنيا تحتضنه طيور حورس المصرية.

وأكد «عبدالنبي» أنه لا زيادة في مصروفات الإقامة والسكن بالمدن الجامعية لهذا العام، على الرغم من ما تشهده المدن الجامعية من إقبال كبير من الطلبة والطالبات للسكن بها، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى جاهدة للموائمة بين أعداد الطلاب الراغبين في السكن ومدى تطابق شروط استحقاقهم للإقامة بها، كما أتاحت الجامعة للطلاب مطلق الحرية في حجز الوجبات الغذائية.

وأهاب رئيس الجامعة أعضاء المجلس إلى اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لحسن استقبال الطلاب، وتعريفهم بجامعتهم وكلياتهم وأقسامها المختلفة، وتقديم خدمة جامعية متميزة ومتطورة تضمن تدعيم التواصل بين الطلاب وجامعتهم لتحقيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المختلفة، وذلك استعداداً للمشاركة في مسابقة التحول الرقمي، والاستعداد لاستقبال الطلاب بين الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن الجامعة شاركت أيضاً في مسابقة تطوير العشوائيات للجامعات من خلال تجربتها التنموية والخدمية بقرية ههيا بمركز المنيا.