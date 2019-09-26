شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: تحرير محاضر لـ8 كافتيريات ومطاعم خالفت الأسعار بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة على الكافيهات والمطاعم والمحال العامة بمنطقة العصافرة، للتأكد من التزامها بالبيع وفق قوائم الأسعار المعتمدة.

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ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، إن الحملة استهدفت 8 منشآت بواقع 5 كافتيريات، ومطعمين، ومحل عصائر، بشارع أطلس بمنطقة العصافرة.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 8 مخالفات متنوعة ومحاضر للمنشآت المشار إليها، تشمل لعدم وجود تراخيص والبيع بأسعار غير معتمدة.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أي منشأة تقوم بالبيع بأكثر من الأسعار المقررة على خطوط الشكاوي الخاصة بالإدارة.