شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: بدء تلقي طلبات راغبي التدريب بالوحدات المتنقلة في 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديريات القوى العاملة بمحافظات الفيوم والوادي الجديد وسوهاج والدقهلية، اليوم الخميس، تلقي طلبات راغبي التدريب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، والتركيبات الكهربائية، بوحدات التدريب المتنقلة، والتى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان الأسبوع الجاري، كمرحلة أولى من مشروع «مهنتك مستقبلك»، والتي تأتي تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «سعفان»: «على راغبي التدريب التوجه إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة، أو مقر الوحدة المتنقلة بالقرى والتي تتواجد في: قرية العدوة مركز الفيوم، قرية شها مركز المنصورة، مركز الخارجة ناصر الثورة بالوادى الجديد، وبني حميل – مركز البليانا محافظة سوهاج، لتسجيل بياناتهم في الدورات التدريبية».

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وتسهيلا على الشباب الراغب في التقدم للالتحاق بالدورات التدريبية، الدخول على اللينك الخاص بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة: (http://www.manpower.gov.eg/TrainingInUnits.html).

وأشار الوزير إلى أنه سيتم التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل (150) ساعة للدورة الواحدة، ومهنتى السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة اسبوعين بمعدل (60) ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل سنه عن 18 سنة.

وأَضاف انه قبل كل دورة تدريبية سيقوم مختصون من الوزارة والمديرية بإجراء اختبارات التوجيه المهني، وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين، فضلا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية، كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.

مبادرة مهنتك مستقبلك