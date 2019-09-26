أول منصة لنقل التكنولوجيا بين مصر وصناعة شركات آلات النسيج الإيطالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام «مشروع القطن المصري» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتنظيم مؤتمر الابتكار في قطاع الغزل والنسيج المصري من خلال نقل التكنولوجيا باستخدام تقنيات النسيج الإيطالية في القاهرة، مصر؛ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية وACIMIT ورابطة مصنعي آلات النسيج الإيطالية ووكالة التجارية الإيطالية. يعد المؤتمر جزءًا من «مشروع القطن المصري» الذي تنفذه اليونيدو بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون؛ والذى يهدف إلى دعم صناعة الغزل والنسيج المصرية نحو تطوير تقنيات مستدامة ومبتكرة للنهوض بالقطاع. كما تهدف الندوة لرعاية الشراكات بين تقنيات النسيج الإيطالية والشركات المصرية، بهدف دعم الحوار ونقل التكنولوجيا بين الصناعة المحلية والتميز التكنولوجي الإيطالي.

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