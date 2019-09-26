شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعاً، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية، وممثلى وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.

وناقشت اللجنة، التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها فى الخرطوم خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر ٢٠١٩، والتى سيعقبها اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومي ٤ و ٥ أكتوبر المقبل.

وتناولت اللجنة أهمية الانخراط فى تفاوض فنى جاد حول المقترح المصرى، وأية أفكار أو أطروحات أخرى تسهم فى تقريب وجهات النظر، وتساعد فى التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعى مصالح الدول الثلاث، دون قيام أى طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصرى.