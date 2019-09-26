شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف المحافظين بفتح التقنين حتى 31 أكتوبر كمهلة أخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بفتح باب التقنين حتى 31 أكتوبر 2019 كمهلة أخيرة، تنفيذاً لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية في إجتماعاتها يومي 4 و10 سبتمبر الجاري.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، الخميس، إن المهلة الأخيرة للتقنين تشمل الحالات المدرجة فقط في المنظومة الإلكترونية وتقدم بطلب تقنين خلال المدة المحددة وينطبق عليها شروط التقنين، حيث يتم فتح باب التقنين لهذه الحالات وتقوم بسداد رسوم الفحص والمعاينة واستكمال دورة التقنين للحالات الجادة .

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كما طالب المحافظات بأن يتم إفادة الوزارة بمعدلات التنفيذ مع المواطنين بصورة دائمة حتى استكمال كافة الإجراءات وإبرام العقود.

وأكد «شعراوي» على ضرورة تكثيف جهود المحافظات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية فيما يخص التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.

كما وجه الوزير بضرورة عقد المحافظين لإجتماعات مستمرة لمتابعة ملف تقنين واسترداد الأراضي مع كافة المسؤولين في الأحياء وجهات الولاية ومسؤولي التقنين وأملاك الدولة والمساحة لحل أي معوقات أو مشاكل والعمل على سرعة حلها لتحقيق المستهدف وتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة.