شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على اتفاق مصري فرنسي لدعم المشروعات النسائية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على إتفاق مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية الذي تتيح بمقتضاها الوكالة للحكومة المصرية تسهيلاً انتمائياً بحد أقصى 50 مليون يورو ومنحة بحد أقى تبلغ مليون يورو. Advertisements وللإطلاع على نص القرار: الجريدة الرسمية 26-9-2019

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