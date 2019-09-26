شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات اليوم العالمي للسياحة في استضافة مدينة نيودلهى بالهند غداً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنطلق، غداً الجمعة، احتفالات الأمم المتحدة لليوم العالمى للسياحة، والتى ستقام في الهند تحت شعار «السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع»، حيث تم اختيار مدينة نيودلهي بالهند لإستضافة الإحتفالات الرسمية هذا العام.
وقد نشرت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) عبر موقعها الرسمى، كلمة مصورة لوزير الدولة للسياحة والثقافة في الهند، براهلاد سينغ باتيل، أكد خلالها على استعداد الهند لإستضافة الإحتفالات الرسمية لليوم العالمى للسياحة، كما أعرب عن مدى إمتنانة لإختيار منظمة السياحة العالمية للهند لإستضافة مثل هذا الإحتفال، وقد أشار إلى أن اختيار موضوع يوم السياحة العالمى لهذا العام يعد مناسب جداً، لأن السياحة تعد قطاع هام يحتاج إلى الكثير من العمل، كما أنها مصدر هام للعمالة للعديد من اقتصادات دول العالم.
كما أضاف أن السياحة هي نوع من النشاط يمتد ليشمل قطاعات آخرى، فبالتالى تولد عملاً مباشراً وغير مباشر للأشخاص، كما يسمح للوصول سريعاً إلى سوق العمل للشباب والنساء، لذا لا يعد قطاع السياحة محركاً للنمو الاقتصادى فقط، وإنما هو أداة فعالة للحد من الفقر بين شرائح المجتمع.
وقد أضاف الوزير الهندى قائلاً: «نحن نعتقد أن التنمية السياحية وتنمية المجتمع مرتبطتين بشكل مباشر، ونريد أن يستفيد السكان المحليون من تنمية السياحة في منطقتهم، لذا ينبغي أن نركز على تنمية القدرات والمهارات للسكان المحليين».
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