شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تطالب الأئمة بالتأثير في نفوس المواطنين خلال الفترة الراهنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الشيخ سلامة عبدالرازق، مدير أوقاف المنيا، الأئمة والخطباء، بالتأثير في نفوس المواطنين خلال الفترة الراهنة، من خلال الخطاب الديني، مؤكدا على مكانة الإمام بين الناس، وأن الأوقاف هي طوق النجاة بأئمتها الصادقين وما يتمتعون بة من وعي وثقافة.

وأكد «سلامة» خلال اجتماعه الشهري مع مديري الإدارات على ضرورة تكثيف القوافل الدعوية والندوات الدينية والمرور الفعلي على أرض الواقع لمعرفة المجتهد من المهمل لإعطاء كل ذي حق حقه مع الالتزام بالخطبة موضعاً ووقتاً.

كما طالب «سلامة» بتبصير الجميع بأهمية التعايش السلمي ووسطية الدين وسماحة الأديان وأهمية بناء الأوطان والحفاظ عليها والدفاع عنها بكل قوة وحسم حتى لا يضيع وطن كما ضيعت أوطان، والتوسع في الأنشطة الثقافية والمادية والدعوية في القرى والمدن والنجوع والكفور خاصة القرى المستهدفة والتوسع في تقديم المزيد من المساعدات المالية والعينية والثقافية بها.