شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يسلم عقود وحدات «الإسكان الاجتماعي» لمستحقيها في العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفقة قيادات الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، عدداً من عقود الوحدات السكنية بمشروع «الإسكان الاجتماعى» لمستحقيها في مدينة العاشر من رمضان، وتفقد الوزير إحدى الوحدات التي تم تسليمها لمستحقيها.

أكد الوزير أن مدينة العاشر من رمضان شهدت في الفترة الأخيرة طفرة في معدلات التسكين والإشغال، وتزايد الطلب على الأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى أن المدينة تعد إحدى القلاع الصناعية، ونتوسع حالياً في تخصيص الأراضي الصناعية بجميع أنواعها، لإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص عمل لسكان المدينة.

أضاف وزير الإسكان: «بلغ حجم الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان منذ النشأة وحتى عام 2014، نحو 8.7 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمار بالمدينة منذ 2014 وحتى الآن، 20 مليار جنيه، مما يعكس حجم الجهد الكبير الذي نفذته الدولة خلال السنوات الـ5 الأخيرة».

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أكد الوزير أن «الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، لا تكتفى بتنفيذ الوحدات السكنية فقط بمشروع الإسكان الاجتماعى، بل يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية المختلفة (تعليمية- صحية- رياضية- اجتماعية- وغيرها)، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات تليق بأهالينا».

أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 39980 وحدة سكنية بـ«الإسكان الاجتماعى»، بمدينة العاشر من رمضان، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 17180 وحدة أخرى بالمدينة، وتم تخصيص نحو 35 ألف وحدة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية المختلفة التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، وخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعى، قال المهندس خالد حسن محمد، رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه في مجال الخدمات التعليمية، جارٍ إنشاء 27 مدرسة، و13 حضانة، وجارٍ طرح تنفيذ 8 مدارس، و5 حضانات، بخلاف 8 مدارس، و8 حضانات، تم تسليمها إلى الجهات المختصة، وتشغيلها، وفى مجال الخدمات الصحية، جارٍ تنفيذ 11 مركزاً طبياً، وجارٍ طرح تنفيذ 5 مراكز طبية، بخلاف 6 مراكز طبية، تم تسليمها إلى وزارة الصحة وتشغيلها.

أضاف رئيس جهاز المدينة: «في مجال الخدمات، جارٍ تنفيذ 18 سوقاً تجارية، وجارٍ طرح تنفيذ 9 أسواق تجارية، بخلاف 15 سوقاً تجارية تم بيعها وتشغيلها، وفى مجال الخدمات الرياضية والثقافية، جارٍ تنفيذ نادٍ رياضي بمساحة 18 فداناً بالمحور الشرقي بالمدينة، وتم تنفيذ نادٍ رياضي بمساحة 18 فداناً بالمحور الغربي بالمدينة، وتم تشغيل مركزى شباب، وجارٍ طرح تنفيذ 5 مراكز شباب، ودارين للمناسبات بالمدينة، وفى مجال الخدمات العامة، جارٍ تنفيذ محطة أتوبيس إقليمية بوسط المدينة، وإدارة عامة للمرور ومحطة للفحص الفني، وقسم شرطة ثالث بالمدينة لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي الجديدة بالمرحلتين الثالثة والرابعة، وشهر عقاري، وجارٍ طرح قسم رابع لخدمة المناطق الصناعية الثقيلة، و7 نقاط إسعاف جديدة».