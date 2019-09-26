«المشاط» تتبنى مبدأ التحول التدريجي لقطاع السياحة نحو ممارسات أكثر صداقة للبيئة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجال السياحة البيئية وتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية للوزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة التي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك.

وخلال اللقاء تحدثت الوزيرة عن ضرورة الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى مبدأ التحول التدريجي لقطاع السياحة نحو ممارسات أكثر صداقة للبيئة بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضافت أن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والخاص بمواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا، من أهم أهدافه الترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة من خلال تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية.

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كما أكدت على أن خطة الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بقطاع السياحة.

وتطرق اللقاء إلى تعاون مصر مع دولة الإمارات من خلال مبادرة الشيخ محمد بن راشد المكتوم لتنظيف المسطحات المائية، وذلك للحفاظ على مياه نهر النيل بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وتم الاتفاق على أن تقوم الحكومة المصرية بدراسة هذه المبادرة مع الجانب الإماراتي من خلال تشكيل مجموعة عمل من وزارات السياحة والبيئة والرى والموارد المائية لمعرفة أحدث التقنيات اللازمة لتنظيف مياه النيل بتكنولوجيا متطورة حفظا على مياهه.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يتفق مع الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة «الحياة تحت الماء» والذى يرتكز على الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت على أهمية السياحة النيلية التي تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحى حيث تقدم للسائح تجربة فريدة لا تتكرر في أنحاء كثيرة من العالم مما يساهم في تنوع المنتج السياحي المصري.

كما تحدث الوزير الإماراتي عن تجربة دولة الإمارات مع تحول الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة في الكثير من المشروعات، مشيرا إلى توجه الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.