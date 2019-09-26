شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعفي أبناء الشهداء و«شمال سيناء» من المصروفات والمدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020.

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وأكد «الخشت»، أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، كما أوضح أن الجامعة تقدم الدعم الكامل لللرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

وأشار «الخشت» إلى أن مجلس الجامعة قرر عدم زيادة المصروفات الجامعية هذا العام ومصروفات المدن الجامعية، رغم الزيادة في غلاء المعيشة، حيث يدفع طلاب المدن جزءً بسيطًا لا يُقارن بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الجامعة، حيث يدفع الطالب ١٦٠ جنيها للإقامة، و١٨٥ جنيها للتغذية طوال الشهر للوجبات الثلاث.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن العام الماضي قامت الجامعة بإعفاء نحو ٥٠٠٠ طالب من الطلاب غير القادرين من المصروفات الدراسية من منطلق مسؤوليتها تجاه الوطن وأبنائها الطلاب غير القادرين.