شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى 11 شائعة أبرزهم زيادة أسعار المنتجات البترولية .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 11 شائعة انتشرت فى الفترة من 20-26 سبتمبر الجارى. وتضمنت الشائعات زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثراً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، وزيادة ضريبة الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، وحذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، ووقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التموينى، وفساد تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية بالمدارس، وفرض غرامات على المواطنين فى حالة تعطل النظام الإلكترونى لتحصيل المدفوعات الحكومية، وانتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، وإجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها، وامتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات، وانتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية، ورفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية. Advertisements

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