شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تنفى 3 شائعات.. أبرزها حذف غير المستحقين للسلع من منظومة الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام وزارة التموين حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، وأنه لا نية لحذف أى مواطن من منظومة الخبز، مُوضحةً أن المحددات التى وضعتها الوزارة لحذف غير المستحقين، يتم على أثرها حذف الأشخاص من بطاقة السلع التموينية فقط، وليس من بطاقة الخبز.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، و64 مليوناً و400 ألف مواطن يستفيدون من المقررات التموينية، وذلك بهدف توجيه الدعم للمستحقين الفعليين وليس تقليل الفئة المستحقة، مُشيرةً إلى أنه تم فتح باب التظلمات أمام المواطنين بداية من 19 سبتمبر2019 حتى نهاية أكتوبر القادم، عبر موقع "دعم مصر"، وذلك يتيح للمواطنين المحذوفين معرفة الأسباب التى تم على إثرها حذفهم من منظومة التموين، ومن ثم التقدم للتظلم ويتم إفادته بنتيجة التظلم وعودته حال ثبوت أحقيته.

Advertisements

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن وقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التموينى، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التموينى، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجارى، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى "دعم مصر"، الذى خصصته الوزارة لتلقى تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التموينى (www.tamwin.com.eg).

ونفت أيضا ما تردد بشأن انتشار جبن غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، مُؤكدةً عدم صحة انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، مُوضحةً أن كافة منتجات الجبن المتداولة بالأسواق آمنة وصحية تماماً ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، وذلك وفقاً للعينات التحليلية للمنتج من قبل الجهات الرقابية المختصة.