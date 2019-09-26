شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها، مُوضحةً أنها لم يُصدر أية قرارات تتعلق بهذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدارس التى تجبر أولياء الأمور على شراء الزى من أماكن بعينها.

وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى خدمة المواطنين والإدارة العامة للتعليم الخاص، فى حالة مخالفة المدارس الخاصة لضوابط تغيير الزى المدرسى أو شرائه، ويتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بامتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات، مُؤكدةً عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، مُشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس على مستوى الجمهورية بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أى شرط أو تمييز.

وفى السياق ذاته، أعلنت الوزارة أنها تتابع حالياً موقف وصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء فى تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسى.