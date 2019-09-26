شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى لبنانى: نخشى استمرار قطر فى تمويل ودعم الإرهاب كما فعلت فى مصر وليبيا وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير البيئة اللبنانى الأسبق وئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربى، إنه يؤيد الدعوة التى أطلقها وزير خارجية بلاده جبران باسيل إلى قطر بالاستثمار فى لبنان، غير أنه (وهاب) يخشى أن تقوم قطر بالاستثمار فى دعم الإرهاب وتمويله، مثلما فعلت فى مصر وليبيا وسوريا والصومال.

وقال وهاب فى تغريدة له اليوم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أنا أؤيد دعوة الوزير باسيل نظيره القطرى للاستثمار فى لبنان، لكن أخاف أن تستثمر قطر عندنا كما استثمرت فى ليبيا وسوريا ومصر والصومال فى دعم الإرهاب وتمويله".

وكان وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، قد دعا قطر – خلال لقاء عقده بالأمس مع نظيره القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك – إلى الاستثمار فى لبنان، خصوصا فى قطاع النفط.

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وبدأ لبنان التحضير لتنفيذ أعمال الحفر الاستكشافى لآبار النفط والغاز داخل المياه الإقليمية اللبنانية، والتى ينتظر أن تُجرى خلال شهور قليلة.

من ناحية أخرى، شن وئام وهاب هجوما قويا على الرئيس التركى رجب طيب أردوجان ورئيس الحكومة الليبية فايز السراج، مؤكدا أنهما حليفين للتنظيمات الإرهابية التى تستهدف تدمير ليبيا، لا سيما تنظيمى داعش والقاعدة، فى مواجهة القوات المسلحة الليبية.