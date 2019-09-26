شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1 ظهرا .. اتحاد الكرة يعلن التشكيل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان اتحاد الكرة رسميا التشكيل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن التشكيل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة التشكيل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر الذى سيقود الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، وجاء كالتالى:

وزيرة الهجرة تلتقى ضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل الدبلوماسى العسكرى

فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى، التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، ضباط القوات المسلحة المرشحين فى مجال العمل فى التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج وزوجاتهم ، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين دبلوماسياً.

أيمن نور يبيع "إخوانه".. يورطهم فى دعوات التظاهر ويتواصل مع الأمن للتصالح

فى تسريب صوتى جديد للإرهابي الخائن أيمن نور، كشف فى مكالمة له عن رغبته فى التصالح مع الحكومة المصرية والعودة إلى مصر، مؤكدا أنه تحدث مع عدد من الأطراف فى مصر ومنهم أحد القيادات الأمنية إضافة إلى تدخل قيادة صحفية كبيرة.

فيديو.. الرئيس السيسي: مصر حريصة على إعلام مبادئ المواطنة

عرضت فضائية اكسترا نيوز، تقريراً مصوراً حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقامة حالياً فى نيويورك.

وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

نيويورك تايمز تكشف عن تورط ما لا يقل عن 70 دولة فى شن حملات تضليل إعلامية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن استغلال ما لا يقل عن 70 دولة لمنصات الإنترنت لشن تضليل إعلامى.

شاهد مدرس تاريخ يشرح لطلاب فصله رحلة صمود مصر أمام فوضى ما بعد الربيع العربى

تداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا، مقطع فيديو لمدرس تاريخ فى أول يوم من أيام العام الدراسى الجديد الذى انطلق خلال الأسبوع الجارى، حيث أثار الإعجاب على السوشيال ميديا بسبب استعراضه المميز للمخاطر والتهديدات التى تواجه الدولة المصرية بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة.

الأرصاد تبشر المواطنين: انخفاض فى درجات الحرارة بدءا من غدٍ الجمعة

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توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض الحرارة بدءا من غدٍ الجمعة، حيث تسجل 33 درجة، وبعد غد السبت 32 درجة.

مش كل حاجة فلوس.. أقارب الهارب الإخوانى هشام عبدالله يتوعدونه لسبه مصر

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على تقريرلـ"الخليج 365" مع أقارب الإخوانى الهارب هشام عبد الله، الهارب إلى تركيا، حيث وجهوا له اللوم ووصفوه بالفاشل الباحث عن الأموال فقط.

التعليم: تحويل الطالب إلكترونيا مباشرة لمدرسة أخرى دون انتظار باقى الإجراءات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب يحول إلكترونيًا فورًا حيال قيامه بالنقل والتحويل من مدرسة إلى أخرى دون انتظار انتهاء باقى الإجراءات على أن يتسلم ولى الأمر خطابًا من طلب التحويل الإلكترونى يتم إرفاقه بطلب وملف التحويل.

7 مخالفات تهدد الدعاة بالفصل.. الأوقاف تلزم أئمتها بتوقيع إقرارات بعدم ارتكابها

سبع مخالفات دعوية وإدارية تفتح الباب الخلفى لخروج الدعاة من حقل الدعوة بموجب إقرار رسمى ألزمت الأوقاف به أئمتها، ويجرى جمع التوقيعات عليه منذ أيام وحتى تاريخ النشر.

ترخيص المصانع بالإخطار لأول مرة فى مصر لمواجهة البطالة وتشغيل الشباب

من أبرز التحديات التى تواجه المصريين وبالأخص قطاع الشباب هى انتشار البطالة التى تدفع بعض الشباب إلى الانسياق وراء طرق غير مشروعة لكسب المال، وتتنوع تلك الطرق فمنهم من يتجه للاتجار بالمواد المُخدرة أو السرقة والنهب، ومنهم من يتجه إلى الطريق الأخطر دون عودة وهو الانضمام إلى الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية لما تدفعه تلك التنظيمات من أموال طائلة ومبالغ سخية لتجنيد مزيد من الشباب لتدعيم صفوفها.

"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يحذر من خطر حروب الجيل الرابع وتكنولوجيا المعلومات

عقدت أمانة حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة الإسكندرية ندوة تحت عنوان «حروب الجيل الرابع وعلاقتها بتكنولوجيا المعلومات» بالمقر الرئيسى للأمانة بميدان المنشية، وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، حاضرها النائب المهندس طارق السيد أمين الحزب بالمحافظة وقيادات الحزب بالإسكندرية وبحضور عدد من الشباب بالمحافظة.

تأسيس 33.9 ألف شركة بـ96 مليار جنيه منذ افتتاح الرئيس مركز خدمات المستثمرين

كشف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمركز خدمات المستثمرين فى 21 فبراير 2018 ، حتي الآن تم تأسيس 33.390 ألف شركة جديدة ، برؤوس أموال بلغت 95.793 مليار جنيه والمدفوع من رؤس الأموال يبلغ 10.806 مليار جنيه.

اتحاد الكرة يعلن جدول مسابقة دورى القسم الثانى كاملا

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات المجموعات الثلاثة للقسم الثانى للموسم بأكمله، حيث تبدأ المسابقة يوم 20 أكتوبر المقبل وتنتهى فى النصف الأول من أبريل 2020 قبل شهر رمضان المعظم، على أن ينتهي الدور الأول فى 31 ديسمبر قبل بدء فترة الانتقال الشتوى التى تستمر طوال شهر يناير، فيما تستأنف المسابقة فى دورها الثاني فى النصف الثانى من يناير.

مؤمن زكريا يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاجية فى ألمانيا

نشر مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادى الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال عودته إلى القاهرة قادما من ألمانيا بعد ررحلة علاجية.