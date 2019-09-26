شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأزهر للتدريب تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الأئمة والوعاظ المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ حفل تخريج الدفعة الأولى من الأئمة والوعاظ المصريين، لدورتها الأولى تحت عنوان "الفقه وقضاياه المعاصرة"، التى استمرت لمدة شهرين بمدينتى البعوث الإسلامية بالقاهرة والإسكندرية.

قال الدكتور محمد عيسى، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ خلال كلمته بالحفل، إن الأزهر الشريف يعقد آمالًا كبيرة على الأئمة والوعاظ فى نشر الوسطية والاعتدال التى تعلموها فى الأزهر الشريف، ونشر ثقافة الاختلاف والتنوع لدى أفراد المجتمع، وتحصين الشباب من الأفكار المتشددة والهدامة التى يقعوا فيها ضحية للجماعات المتطرفة والإرهابية.

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من جانبه قال الدكتور محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الأكاديمية، إن رسالة الأزهر الشريف، هى خدمة الإسلام، ونشر الفكر الإسلامى المعتدل والمستنير، موضحًا أن الدورات التدريبية التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، تهدف إلى رفع المستوى الثقافى للأئمة، وتدريبهم على التعامل مع القضايا المعاصرة والمفاهيم المغلوطة بأسلوب وفكر مستنير.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد يسرى، أستاذ العقيدة والفلسفة، بكلية أصول الدين، أن الأزهر الشريف يعمل على تدريب أبنائه على مناقشة كآفة القضايا والمسائل الفكرية والدينية، القديمة منها والمعاصرة، من أجل نشر ثقافة السلام، كما أشار خلال كلمته إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، تعبر عن قوة الأزهر الناعمة المعبرة عن عالمية هذا الدين الإسلامى الخنيف، التى تؤكد أن مصر بأزهرها هى بلد الأمن والسلام.