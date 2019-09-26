شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبدأ دورة أساسيات التحول الرقمى للعاملين بالمحليات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة يبدأ مطلع الأسبوع المقبل تنفيذ حقيبة تدريبية جديدة لأول مرة عن أساسيات التحول الرقمى للعاملين بالمحليات، للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبار تحديد مستوى التحول الرقمى لافتاً إلى أن الدورة تستهدف رفع كفاءة العاملين فى مجال التحول الرقمى حتى يتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجى مما يساهم فى تحقيق الرضا العام من خلال تحسين الخدمة التى يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمنى والفنى والمالى والأخلاقى والتأكد من حسن المعاملات والقضاء على الفساد بالمحليات.

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وأشار وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، إلى أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سينظم ايضاً حقيبة تدريبية جديدة لتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية والمكاتب الخلفية بها فى مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل، مؤكداً أهمية الارتقاء بأداء العاملين بالمراكز التكنولوجية ورفع قدراتهم ومهاراتهم على وضع الخطط وتنفيذها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بكل سهولة ويسر.

وأكد الوزير أن مركز سقارة سينظم خلال الأسبوع القادم دورة تدريبية لتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم وسكرتيري مجالس المدن والاحياء فى مجال إدارة الأزمات إضافة إلى استكمال دورة اللغة الانجليزية التى بدأت الأسبوع الحالى، مؤكداً أن الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تضمن التدريب للعاملين بالمحليات بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية والنزول لأقل مستوى جغرافى وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله.