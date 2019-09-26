شكرا لقرائتكم خبر عن بناء 133 محل بطريق السخنة لنقل ورش صقر قريش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من تجهيز الورش البديلة لورش منطقة صقر قريش والتى سيتم نقلها إلى الموقع الجديد فى امتداد شارع الخمسين بطريق العين السخنة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة أنه تابع مراحل إنجاز الأعمال لإقامة الورش البديلة والتى يجرى بها العمل على قدم وساق حتى يتم نقل ورش صقر قريش إليها.

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وأوضح فؤاد أن إجمالى عدد الورش 133 ورشة بمساحات تتراوح بين 25 إلى 50 متر مربع بالإضافة إلى مول تجارى يحتوى على 36 محل بواقع 12 محل لكل دور البالغ ارتفاعه ثلاث أدوار بالإضافة إلى إنشاء مسجد بمساحة 450 ومتر مربع والمنطقة بالكامل بأسوار تم تنفيذها بطريقة بها لمسة جمالية بتركيب ألواح من الجرانيت والرخام والجزء العلوى من الحديد مع إجراء أعمال رصف داخل الموقع للشوارع المتواجدة بالداخل.

وأكد فؤاد أن جميع الاعمال قاربت على الانتهاء تمهيدا لنقل بعض الورش إلى الموقع الجديد بناءا على الحصر المعد بمعرفة الحى برئاسة اللواء محمود ضياء.