شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تفتح باب التنسيق للمتخلفين نظير 300 جنيه لصندوق الخدمات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، على فتح باب التنسيق للمتخلفين عن مراحل التنسيق اعتبارا من الأحد القادم حتى الأربعاء الموافق 2 أكتوبر.

وأوضح المركز الإعلامى لجامعة الأزهر أن التقديم سيكون عن طريق وحدة النظم والمعلومات بالجامعة على أن يسدد الطالب رسوم 300 جنيه لصندوق الخدمات الطلابية.

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يذكر أن نتيجة التنسيق كانت قد أعلنت 12 سبتمبر الجارى، وجاء تنسيق طب بنين القاهرة 621 بنسبة 95.54% طب بنين دمياط 618 بنسبة 95.08%، طب بنين اسيوط 616 بنسبة 94.77% طب اسنان القاهرة 615 درجة ،وطب القاهرة 628 بنسبة 96.62% طب بنات دمياط 625 بنسبة 96.15% ،وللقسم الادبى كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الالمانية الحد الادنى 559بنسبة 88.7% ترجمة فورى 548 بنسبة 86%.

أما الأدبى بنات الدراسات الإنسانية قسم اللغة الانجليزية 587 بنسبة 93.17% الدراسات الانسانية ترجمة انجليزى فورى 586 بنسبه 93%.