جامعة الأزهر تفتح باب التنسيق للمتخلفين نظير 300 جنيه لصندوق الخدمات الطلابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، على فتح باب التنسيق للمتخلفين عن مراحل التنسيق اعتبارا من الأحد القادم حتى الأربعاء الموافق 2 أكتوبر.
وأوضح المركز الإعلامى لجامعة الأزهر أن التقديم سيكون عن طريق وحدة النظم والمعلومات بالجامعة على أن يسدد الطالب رسوم 300 جنيه لصندوق الخدمات الطلابية.
يذكر أن نتيجة التنسيق كانت قد أعلنت 12 سبتمبر الجارى، وجاء تنسيق طب بنين القاهرة 621 بنسبة 95.54% طب بنين دمياط 618 بنسبة 95.08%، طب بنين اسيوط 616 بنسبة 94.77% طب اسنان القاهرة 615 درجة ،وطب القاهرة 628 بنسبة 96.62% طب بنات دمياط 625 بنسبة 96.15% ،وللقسم الادبى كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الالمانية الحد الادنى 559بنسبة 88.7% ترجمة فورى 548 بنسبة 86%.
أما الأدبى بنات الدراسات الإنسانية قسم اللغة الانجليزية 587 بنسبة 93.17% الدراسات الانسانية ترجمة انجليزى فورى 586 بنسبه 93%.
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