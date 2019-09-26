شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنفى رفضها تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت جامعة القاهرة ما تردد بشأن رفضها تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية، حيث أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع جامعة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الشائعات، مُؤكدةً أنه لا صحة إطلاقاً لرفض الجامعة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية، مُوضحةً أنه قد تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المُدرجين على جدول التسكين اليومي والمستوفين لشروط القبول، مع استمرار التقدم لتنسيق القبول للمدن الجامعية حتى 15 نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن الإجراءات الخاصة بتسكين الطلاب تسير بشكل منتظم وفقًا للجداول المُعلنة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت الجامعة عدم وضع أي شروط جديدة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعي الحالي، وأن الشروط المطبقة كما هي دون أي تغيير والتي تتمثل في أن يكون الطالب مُنتظماً بإحدى كليات جامعة القاهرة (مرحلتي الليسانس والبكالوريوس)، وأن يكون مُقيماً خارج نطاق الـ 50 كم من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أن يكون ناجحاً بتقدير جيد، وفي حالة توفر أماكن يتم تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول، وألا يكون وقع على الطالب إحدى العقوبات من المدينة أو الكلية، وتُطبق تلك القواعد على الطلاب الجدد إلى جانب الطلاب القدامى، وأيضاً الطلاب الوافدين، لافتةً إلى تخصيص أماكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.