شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا تعين نانسى هادى أول سفيرة مصرية للنوايا الحسنة لسياحتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين جودفري كيواندا وزير الدولة الأوغندى للسياحة، نانسي هادي سفيرة للنوايا الحسنة لسياحة أوغندا في مصر، لتكون أول مصرية سفيرة للنوايا الحسنة فى أوغندا.

نانسى هادى فى أوغندا

وجاء تعينها رسميًا يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 خلال المؤتمر السنوي العاشر لقطاع السياحة في فندق أفريكانا في كمبالا، أوغندا ، والذي حضره رئيس الوزراء الاوغندي ووزير السياحة.

توج هذا التعيين جهود نانسي هادي بالعمل مع هيئة السياحة المصرية، ووزارة السياحة الأوغندية خلال فترة الألعاب الأفريقية في القاهرة.



مع المسئولين فى أوغندا

ونظمت هادي عدة فعاليات للفريق الأوغندي والوفد المرافق له بحضور السفير الأوغندي في القاهرة خلال فترة الألعاب الأفريقية، من أهمها حدث بعنوان " سهرة أوغندية علي النيل" والذي تم خلالها أيضا الترويج لأوغندا كوجهة سياحية في مصر.

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نانسي رتبت أيضا لقاءات للوفد الاوغندي مع شركات الأدوية لتعزيز السياحة الطبية بين البلدين، علاوة على ذلك، رتبت اجتماعات لأعضاء هيئة السياحة الأوغندية في القاهرة والإسكندرية مع شركات السياحة المصرية لترويج البرامج السياحية بين البلدين، وقالت نانسى هادى لسيدات مصر، "نحن هنا حيث ينتهي النيل وهم لديهم مصدر النيل، لذا فهناك صلة فريدة بيننا".



مع أحد الأطفال الأوغنديين

وخلال زيارتها إلى أوغندا ، التقت نانسي هادي أيضًا مع وزيرة الشؤون الجندرية (النوع الجنسي) لمناقشة برنامج جسدي ، والذى تعتبر نانسي هادي مديرته في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط



مع قيادات نسائية

ولدت نانسى ونشأت في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين من مصر ، وحصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة فيرلي ديكنسون ، نيوجيرسي ، ودرجة الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية من جامعة سيتون هول ، نيوجيرسي.