شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث أوجه الشراكة التعليمية مع السفير الهندى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس، راهول كولشيرات السفير الهندى بالقاهرة، بمقر الوزارة، وتناول اللقاء دعم أوجه الشراكة بين الجانبين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى من خلال التعاون فى البرامج التعليمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والهند، والتعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العالى و خاصة فى التعليم الفنى، مشيرا إلى الأهمية التى توليها مصر لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى والارتقاء بمستوى خريجيها بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى بدء العمل فى الجامعات التكنولوجية الجديدة، وناقش مع السفير الهندى إمكانية استقدام خبراء فى مجال التكنولوجيا لتقديم برامج تدريبية بالجامعات الجديدة، مشيدا بتقدم الهند فى هذا المجال، معربا عن رغبة مصر فى الاستفادة من الخبرة الهندية خاصة فى تكنولوجيا المعلومات.

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وناقش الوزير مع الجانب الهندى تفــعيل برامج المنح الدراسية المقدمة من الهند؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة منها، وتذليل العقبات التى تواجه الباحثين والطلاب المتقدمين للاستفادة من هذه المنح، وكذلك الحرص على ضمان توافر المعايير المطلوبة فى المرشحين وإجراء الاختبارات اللازمة لحصولهم على المنحة، معربا عن تقدير مصر للبرامج التدريبية المتميزة التى تقدمها الهند فى تخصصات (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الروبوت، الجراحة الروبوتية، وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل البيانات)، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من هذه البرامج.

من جانبه، أكد السفير الهندى حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع مصر فى كافة المجالات وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لبناء القدرات والمهارات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، والإدارة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة خاصة للأجيال الجديدة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدول الصديقة ومن بينها مصر.

حضر الاجتماع الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود.رشا كمال قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للوافدين.