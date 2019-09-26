شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جار اختيار الطلبة الملتحقين بمدرسة الحلى والمجوهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفتى، إن اللجنة المسئولة عن اختيار الطلبة الملتحقين بمدرسة الحلى والمجوهرات ما زالت تختار الطلاب، ومن المقرر أن تعلن أسماء الطلبة الذين وقع عليهم الاختيار خلال الأيام المقبلة.

وكان قد تقدم للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات بالعبور 650 طالب، كما عقدت الوزارة اختبارات خلال الأيام الماضية لاختيار 300 طالبا يتم مقابلتهم للاختيار من بينهم 200 فقط للالتحاق بالمدرسة.

وأوضح، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة علي المستوى الدولى كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحدى الشركات الخاصة، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

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وأكمل مجاهد أن، المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

وأكد مجاهد أن المدرسة ستفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع أيضًا، عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة جميع أنواع الحلى والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها.