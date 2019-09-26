شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: الانتهاء من فرش 6000 وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة منتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق تحيا مصر أنه من المقرر الانتهاء من فرش وتأثيث 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر فى حى الأسمرات وحى المحروسة منتصف أكتوبر المقبل، تمهيدا لتسكين الأسر المنقولة من المناطق المهددة للحياة كالمقطم ومنشاة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب.

وقال تامر عبد الفتاح المدير المالى والإدارى، والقائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق، أنه يتم التعاون مع بيت الزكاة المصرى وجمعية الأورمان فى فرش وتأثيث الوحدات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، موضحا أن صندوق تحيا مصر رصد 150 مليون جنيه للمشاركة فى تأسيس الوحدات السكنية الجديدة لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية لكل أسرة لتوفير كل متطلبات المسكن الكريم لهم، لافتا إلى أن الفرش والتاثُيث تضمن غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، غرفة معيشة، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، شاشة ال سى دى.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق انتهى من الاجتماعات التحضيرية مع بيت الزكاة المصرى وجمعية الأورمان لفرش وتأثيث 3050 وحدة سكنية إضافية خلال الفترة القادمة ليصل إجمالى الوحدات التى يشارك الصندوق فى تأسيسها إلى 9050 وحدة سكنية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لافتا الى أنه يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بمدينة "تحيا مصر" فى حى الأسمرات لإعادة تأهيل سكان المدينة بعد نقلهم من مساكنهم القديمة بالمناطق المهددة للحياة.

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كما ينفذ الصندوق برنامجا لتمكين السيدات المزمع انتقالهن إلى مدينة الأسمرات، حيث استفادت أكثر من 1500 سيدة من البرنامج بتمويل بلغ قدره 4.5 مليون جنيه منذ إطلاق البرنامج عام 2016 كما أن المشروع يستهدف توفير آلية للإقراض متناهي الصغر لتمكين السيدات في مدينة "تحيا مصر" اقتصاديا، بالتعاون مع مؤسسة "أنا المصرى"، وذلك بتقديم قروض دوارة تعين السيدات على إقامة مشروعات متناهية الصغر تضمن لهن دخلا منتظما يلبي احتياجاتهن الأسرية.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الصندوق يقوم بتنظيم فصول لمحو أمية السيدات داخل مدينة "تحيا مصر" بالأسمرات، فضلا عن تنظيم أنشطة اجتماعية لرفع الوعي لدى أطفال وشباب المدينة، من خلال الشراكة مع العديد من المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

يذكر أن الصندوق شارك محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات فى بناء الأسمرات 1 و2 و3 بقيمة مليار جنيه، منوها بأن الصندوق يسعى إلى تنمية قدرات سكان المدينة صحيا واجتماعيا واقتصاديا، بجانب توفير المسكن الكريم لهم.