محافظة القاهرة: تطوير طريق المطار وإضافة لمسات جمالية للمناطق المحيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بالحديقة الواقعة أسفل كوبري المطار بطريق العروبة والذي يعد من أهم وأشهر المحاور الرئيسية بالقاهرة نظرًا لمرور زوار القاهرة به ذهابًا وإيابًا.
وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من تطوير حديقة حي النزهة ورفع كفائتها وإضافة لمسة جمالية للطريق من طلاء أسفل جسم الكوبري ووضع بردورات تجميلية مع تكثيف أعمال الإنارة مع إنارة جسم الكوبري من أسفل، وتزيين الأشجار بأفرع إنارة لإضائتها ليلًا، وإنشاء أحواض زهور وتهذيب وتقليم الأشجار والعناية بالمسطح الأخضر مع إضافة مقاعد جلوس للمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة المحاور الرئيسية بها وإظهار القاهرة بالمظهر اللائق بها، ورافق المحافظ خلال الجولة، المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، وعادل أبوحديد، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.
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