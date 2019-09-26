الحكومة تنفي وقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني ( www.tamwin.com.eg).

وأضافت الوزارة أنها حريصة على توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين, حيث يتم فحص التظلمات المقدمة من قبل المواطنين بدقة شديدة ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم، وفقاً لمحددات الحذف، يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب حاملي البطاقات التموينية، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).