وزير النقل يبحث مع بومبارديه العالمية التعاون في مجال السكك الحديدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وفد شركة بومبارديه العالمية لبحث التعاون في مجال السكك الحديدية، بحضور رئيس وقيادات السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

وأعرب وفد بومبارديه، في بداية اللقاء، عن رغبته التعاون مع هيئة السكك الحديدية في تصنيع وتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 37 جرارًا طراز "هنشل" و40 جرارًا طارز "ايدترانس" تعمل ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد.

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وأكد وزير النقل، ضرورة أن يتضمن العرض النهائي من بومبارديه أسعار تنافسية متميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر، وتدريب الفنيين المصريين بالإضافة إلى عقود صيانة للجرارات وجدول زمني مقترح لهذا التعاون المشترك.

وأشار وزير النقل، إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية لتدعيم مرفق السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتوطين صناعة النقل في مصر، لافتًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لتدعيم أسطول الجر بالهيئة من خلال التعاقد على شراء 250 جرارًا جديدًا وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة.

وأوضح الوزير، أنه بالتوازي مع تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد يتم تطوير كافة الورش، وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات على أن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين.